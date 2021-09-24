"Та планка, которую нужно достичь в 2022 году, это 100 тыс. пассажиров", — сказал Чудновский.

При этом он затруднился сказать, какой пассажиропоток необходим, чтобы аэропорт приносил прибыль.

"С учетом того, что "СИБУР" построил не только терминальную инфраструктуру, но и взлетно-посадочную полосу, этот вопрос не имеет однозначного ответа. А вот если посчитать инвестиции оператора, то зона эффективности — с 300 тыс. пассажиров в год. У нас большой путь, чтобы начать окупать эти инвестиции", — ответил он.

Гендиректор отметил, что сейчас тарифная политика в аэропорту Тобольска "весьма демократична".

"У нас в стране один из самых дешевых аэропортов — это "Кольцово" (аэропорт Екатеринбурге — ИФ). Пока мы здесь работаем по тарифам "Кольцово". Переложить затраты инвестора в тарифы пока не получится, надо раскачать рынок. Это потребует времени", — сказал Чудновский.

Ранее сообщалось, что 24 сентября в Тобольске введен аэропорт "Ремезов". Инвестиции составили более 19 млрд рублей.

Аэропорт начнет принимать регулярные рейсы с 16 октября. Рейсы в Москву будет выполнять авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"). До конца октября также начнут выполняться полеты в Санкт-Петербург ("Аэрофлот"), Екатеринбург (Red Wings), Новосибирск (S7). Региональные направления одобрены в рамках федеральной программы субсидирования авиаперевозок.

Инвестором проекта выступил "СИБУР", у которого в Тобольске расположены крупные производственные активы. Инфраструктура аэропорта будет передана в доверительное управление АО "УК "Аэропорты регионов". Соответствующий договор заключен сторонами на 5 лет.

Ожидается, что с открытием аэропорта в Тобольске турпоток в регион может вырасти вдвое.

Аэропорт, названный в честь Семена Ремезова — энциклопедиста Сибири, картографа, художника, писателя, архитектора, создателя тобольского кремля, расположился на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений в 30 км к югу от города. Он сможет принимать самолеты А321, Boeing-737, Ту-204 и другие.

Ранее Тобольск не имел собственного аэропорта, все авиаперевозки осуществлялись через тюменское "Рощино".