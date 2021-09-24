"Поступило заявление об отравлении животных. В связи с этим проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение", — сказал представитель ведомства.

В свою очередь пресс-служба мэрии поясняет, что накануне в Челябинском зоопарке ветеринарная служба зафиксировала факт отравления бурых медведей Степана и Маши.

"Ветеринары сутки боролись за жизнь медведей, но, к большому сожалению, животные погибли", — поясняется в сообщении.

По информации ветеринаров, две недели назад с похожими, но менее выраженными симптомами отравления "слегла" бурая медведица Бусинка, но ее удалось выходить. Сейчас ее состояние стабильное, угрозы для жизни не наблюдается.

Кроме того, в начале сентября пострадали пятнистые и северные олени, косуля. Тогда самку северного оленя и детеныша пятнистого оленя спасти не удалось, как и доказать факт отравления, отмечает мэрия.

"Сотрудники Челябинского зоопарка обеспокоены и полагают, что совершено преступление, и животные были отравлены умышленно — на территории зоопарка была найдена сумка с расфасованным фаршем и вареным мясом, общим весом в семь килограмм", — говорится в сообщении.

Зоопарк закрыт, на его территории работают сотрудники полиции.

"Проводятся все необходимые экспертные медицинские процедуры по установлению причин гибели животных. Результаты будут оглашены по мере готовности", — отметили в мэрии.