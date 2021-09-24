"В течение суток 25 сентября на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в четверг.

Из-за непогоды на реках возможен подъём уровня воды, местами с достижением с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объёма. "25 и 26 сентября на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем", — говорится в сообщении.