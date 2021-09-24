В церемонии открытия аэропорта приняли участие глава Росавиации Александр Нерадько, гендиректор ООО "СИБУР" Михаил Карисалов, гендиректор УК "Аэропорты Регионов" Евгений Чудновский, губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как сообщил в ходе открытия глава Росавиации, темпы строительства нового аэропорта превзошли ожидания.

"Таких темпов еще не было в новейшей истории российской авиации. Меньше чем за два года были построены аэродромная инфраструктура: новый аэровокзальный комплекс, новые очистные сооружения — сейчас это очень важно, все следят за экологией, новые системы безопасности полетов, новое радиотехническое и светосигнальное оборудование, которое позволяет безопасно выполнять полеты в сложных метеоусловиях", — сказал Нерадько.

Глава Тюменской области добавил, что такой крупный проект, реализованный компанией "СИБУР" при поддержке правительства региона, "станет драйвером развития туризма".

Карисалов сообщил, что инвестиции в аэропорт составили более 19 млрд рублей.

В середине сентября 2021 года Росавиация завершила сертификацию аэродрома нового аэропорта в Тобольске, выдала оператору аэропорта — ООО "Оператор Тобольск" (управляется УК "Аэропорты регионов") сертификат соответствия.

Аэропорт начнет принимать регулярные рейсы с 16 октября. Рейсы в Москву будет выполнять авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"). До конца октября также начнут выполняться полеты в Санкт-Петербург ("Аэрофлот"), Екатеринбург (Red Wings), Новосибирск (S7). Региональные направления одобрены в рамках федеральной программы субсидирования авиаперевозок. В следующем году на эти цели планируется направить порядка 150 млн рублей из областного бюджета.

Пропускная способность нового аэропорта в Тобольске составляет до 380 человек в час.

Строительство аэропорта осуществлялось в два этапа. Первый этап включал обустройство и сдачу в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы, перрона, рулежных дорожек и водосточной сети аэродрома. Его реализация завершена в начале 2020 года.

Второй этап предусматривал возведение комплекса аэровокзала, включающего пассажирский терминал с административным зданием общей площадью более 5,5 тыс. кв. м., гаража специальной аэропортовой техники и других объектов наземной инфраструктуры.

Инвестором проекта выступил "СИБУР", у которого в Тобольске расположены крупные производственные активы. Инфраструктура аэропорта будет передана в доверительное управление АО "УК "Аэропорты регионов". Соответствующий договор заключен сторонами на 5 лет.

Ожидается, что с открытием аэропорта в Тобольске турпоток в регион может вырасти вдвое.

Аэропорт, названный в честь Семена Ремезова — энциклопедиста Сибири, картографа, художника, писателя, архитектора, создателя тобольского кремля, расположился на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений в 30 км к югу от города. Он сможет принимать самолеты А321, Boeing-737, Ту-204 и другие.

Ранее Тобольск не имел собственного аэропорта, все авиаперевозки осуществлялись через тюменское "Рощино". В 2013 году президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по развитию нефтехимической промышленности в Тобольске поручил определить меры по развитию аэропортовой и аэродромной инфраструктуры в городе, в том числе, с использованием механизма государственно-частного партнерства.