«Ассоциация предложила сделать открытие Гоа с 1 октября поэтапным, и поначалу разрешить иностранным туристам прилетать в провинцию в рамках туристических коридоров – договоренностей между странами с наиболее стабильной эпидемиологической обстановкой и хорошими темпами вакцинации», — пишет издание.

Как отмечает газета, чартерные самолеты, на которых прилетали в Гоа туристы из Европы, в том числе из России, составляют 92% всей чартерной перевозки страны.

«Туроператорам нужно время для планирования программ, авиакомпаниям нужно получить разрешения на полеты. Также сотрудников острова надо подготовить к проверкам сертификатов вакцинации или ПЦР-тестов у прибывающих туристов. Нужно создать условия, аналогичные тем, которые действуют для внутренних туристов», — считают в TTAG.

Как сообщает газета, премьер-министр Индии Нарендра Моди во время своего недавнего визита в Гоа отметил, что власти стремятся ослабить запрет на въезд иностранных туристов. «Мы принимаем меры по возобновлению международного туризма. В частности, мы разработали программу, по которой первые 500 тысяч иностранных туристов получат бесплатные визы, а турбизнес получит кредиты и льготы для поддержания своей деятельности», — напомнил он.

Моди отметил, что иностранные туристы, как правило, путешествуют большими тургруппами на 14-21 день, а внутренние туристы – в среднем на 3-7 дней.

В январе Россия возобновила авиасообщение с Индией, сейчас выполняются два рейса в неделю по маршруту Москва – Дели авиакомпаний «Аэрофлот» и Air India. С 5 октября оперштаб РФ разрешил авиакомпаниям расширить полетную программу: можно летать по маршрутам Москва – Гоа, Санкт-Петербург — Дели и Санкт-Петербург – Гоа с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте. Однако пока туристические поездки запрещены.

Россиянам для путешествия в Индию нужна виза, ее можно оформить онлайн, в визовом центре посольства страны в Москве или же в консульствах в Санкт-Петербурге или Владивостоке. Стоимость визы – около 2 тыс. рублей.