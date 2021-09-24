"Погибшие — жители Тольятти, Якутска, Санкт-Петербурга, Тюмени и Екатеринбурга. 4 из 5 погибших — женщины", — сказал собеседник агентства.

23 сентября группа альпинистов из 19 человек начала восхождение на Эльбрус. После ухудшения погоды они запросили помощь спасателей.

По данным следствия, во время спуска пять человек погибли. По предварительным данным, причиной их гибели стало переохлаждение.

Остальные были эвакуированы спасателями, 11 из них госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).