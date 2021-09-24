Как отметила главный хранитель музейных лесов и парков Галина Пиврик, "несмотря на аномальную жару нынешнего лета, резко сменившуюся довольно холодной осенней погодой, сотрудникам службы удалось вырастить хороший урожай различных сельскохозяйственных культур — тех, что возделывались на усадебных огородах у Пушкиных, Ганнибалов, Осиповых и Вульфов".
Наряду с овощами вниманию посетителей выставки будут представлены и плоды из садов Тригорского, Михайловского, Петровского.
"Что-то из всего этого наши гости увидят в том виде, как оно росло на грядках и в теплицах, а что-то уже переработано и помещено в банки, заготовлено впрок. Для всех, кто к нам придет, мы приготовили угощение, то, что "в старину едали деды". Кроме того, желающие смогут купить некоторые овощи и овощные заготовки, а также столь обильно уродившиеся в этом году яблоки — на любой вкус", — цитирует пресс-служба главного хранителя музейных лесов и парков.
Осеннюю выставку урожая в Михайловском свободно смогут посетить все желающие, отметили в заповеднике.