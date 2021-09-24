"Эта традиционная экспозиция будет развернута в мемориальной усадьбе поэта — на огороде, разбитом в северном саду. Строка, которая служит названием выставки, взята из лицейского, 1815 года стихотворения Пушкина "К Юдину". Флора и Помона, которых упоминает здесь поэт, — римские богини: цветов, расцвета, весны и полевых плодов — Флора и древесных плодов и изобилия — Помона", — говорится в сообщении.

Как отметила главный хранитель музейных лесов и парков Галина Пиврик, "несмотря на аномальную жару нынешнего лета, резко сменившуюся довольно холодной осенней погодой, сотрудникам службы удалось вырастить хороший урожай различных сельскохозяйственных культур — тех, что возделывались на усадебных огородах у Пушкиных, Ганнибалов, Осиповых и Вульфов".

Наряду с овощами вниманию посетителей выставки будут представлены и плоды из садов Тригорского, Михайловского, Петровского.

"Что-то из всего этого наши гости увидят в том виде, как оно росло на грядках и в теплицах, а что-то уже переработано и помещено в банки, заготовлено впрок. Для всех, кто к нам придет, мы приготовили угощение, то, что "в старину едали деды". Кроме того, желающие смогут купить некоторые овощи и овощные заготовки, а также столь обильно уродившиеся в этом году яблоки — на любой вкус", — цитирует пресс-служба главного хранителя музейных лесов и парков.

Осеннюю выставку урожая в Михайловском свободно смогут посетить все желающие, отметили в заповеднике.