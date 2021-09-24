"Первый рейс из Петербурга в Хельсинки состоится 1 октября. Пока ежедневно запланировано по одному отправлению в каждую сторону", — говорится в сообщении.

Автобусы компании не выполняли этот рейс с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса — всего 562 дня.

Планируется, что автобус будет отправляться с автовокзала Санкт-Петербурга в 06:15, обратный рейс из Хельсинки — в 16:15 (в 15:15 после перехода на зимнее время). На этих рейсах предусмотрены три остановки — в Ваалимаа, Котка-Кархула и аэропорту Хельсинки-Вантаа.

В Lux Express рассчитывают в первые месяцы довести загрузку автобусов до 60%. В случае популярности маршрута компания готова увеличивать число отправлений.

Как сообщалось, 9 июня международный перевозчик Lux Express возобновил работу на линии Таллин — Петербург.

Lux Express Group основана в 1992 году и является оператором международных автобусных экспресс-линий. Компания обслуживает около 50 международных маршрутов. В частности, до введения коронавирусных ограничений перевозчик осуществлял рейсы из Санкт-Петербурга в Таллин, Вильнюс, Ригу, Тарту и Хельсинки, а также из Москвы в Таллин и Ригу.