"На столбе размещена табличка с QR-кодом, отсканировав который, путешественник может попасть в мобильное приложение "Сибирский туристический тракт" и узнать максимум информации о посещаемых местах и событиях, получить полный пакет сервисов по регистрации и бронированию, а также сможет воспользоваться аудиогидом", — говорится в сообщении.

Таким образом, верстовой столб является частью интерактивной карты проекта "Сибирский туристический тракт", который реализуют с 2020 года иркутский фестивальный центр "Байкал тотем" и Ассоциация индустриального туризма при поддержке агентства по туризму Иркутской области, администрации Слюдянского района, Русского географического общества и ООО "Центр развития Байкальского региона" (структура ВЭБ.РФ).

Также столб послужит отправной точкой для будущей экспедиции с участием Русского географического общества по пути следования тракта, соединявшего Россию и Азию.

Сибирский тракт — старинный сухопутный маршрут из европейской части России через Сибирь к границам Китая. Его частью является Кругобайкальский тракт, проходивший по территории Южного Прибайкалья. До начала XX века расстояние измерялось в верстах и на всех почтовых трактах устанавливались верстовые столбы, показывающие пройденный путь.