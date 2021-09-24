Стартовая цена аукциона составляет 762 млн рублей.

Заявки от участников принимаются до 24 декабря. Подведение итогов запланировано на 27 декабря.

Четырехзвездочная гостиница Courtyard by Mariott Kazan Kremlin расположена в 100 метрах от стен Казанского кремля. В состав лота входят шестиэтажное (с учетом подземного этажа) здание гостиницы площадью 7 тыс. кв. метров, ее движимое имущество и участок площадью 1,8 тыс. кв. метров.

В материалах аукциона говорится, что гостиница была приобретена нынешним продавцом в ноябре 2018 года.

На сайте "Гостиничной компании" сообщается, что она основана в декабре 2009 года мэрией Москвы как крупнейший гостиничный холдинг, призванный объединить гостиничные активы столицы РФ. В 2013 году "Гостиничная компания" вошла в группу ВТБ, в январе 2016 года получила статус управляющей компании. По данным компании, в настоящее время в ее портфеле находятся 4 брендовых объекта категорий 4 и 5 звезд в трех регионах России и 132 апартамента премиум-класса в Москве и Сочи.