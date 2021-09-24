"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте ведомства.

Там отметили, что в настоящее время следователями проводится осмотр тел погибших, "допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия".

По версии следствия, 23 сентября группа из 23 человек, состоявшая из жителей разных регионов России, начала восхождение на гору Эльбрус.

"На первом этапе восхождения несколько человек отказались от дальнейшего подъема и направились вниз. Оставшиеся 19 человек, несмотря на усложняющиеся погодные условия, продолжили подъем", — говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что около 14:00 часов начался сильный ветер и пурга, "группа оказалась в условиях плохой видимости до 1 метра и температуры ниже -20 °C".

"На спуске, по решению гидов, группа разделилась. Во время спуска пять человек погибли, по предварительным данным причиной их гибели стало переохлаждение. Оставшиеся граждане были эвакуированы спасателями, в настоящее время им оказывается медицинская помощь, с ними работают следователи", — сообщили в СК.