"По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за предоставление туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данному факту следственный отдел по Эльбрусскому району СУ СК РФ по КБР проводит проверку по ст. 144-145 УПК РФ.

Установлено, что 23 сентября 2021 года группа альпинистов из 20 человек совершила восхождение на гору Эльбрус. После ухудшения погодных условий пятеро из них погибли.