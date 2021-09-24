Одна из этих дорог — Кутулик — Бахтай — Хадахан протяженностью 43 км идет от федеральной трассы Р-255 Новосибирск — Иркутск. Асфальт на ней есть только до 14-го километра, дальше гравийное покрытие.

"Сейчас идет капитальный ремонт участка с 14-го по 24-й километр", — говорится в сообщении. Там будет уложено асфальтобетонное покрытие. Стоимость работ составляет 393 млн рублей. Завершить их планируется осенью 2022 года.

По информации главы дирекции по строительству и эксплуатации автодорог региона Юлии Гординой, разработана проектная документация для капремонта оставшейся части дороги и улиц деревни Хадахан, получено положительное заключение госэкспертизы.

"В ближайшее время будет объявлен аукцион на определение подрядчика. Работать он начнет в следующем году. Полностью завершить капитальный ремонт этой дороги мы рассчитываем в конце 2023 года", — приводятся в сообщении слова Гординой.

На второй дороге — Нукуты — Ворот — Онгой — Закулей — Хадахан в этом году начали ремонтировать три участка общей протяженностью 23 км. На них восстановят гравийное покрытие. На проведение работ направлено 407,6 млн рублей, завершить их планируется в 2022 году.

В прошлом году на этой дороге в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" привели в нормативное состояние отрезок длиной 5,7 км. Сметная стоимость работ составила 99,4 млн рублей.

Кроме того, в этом году отремонтировали подъезд от дороги Нукуты — Ворот — Онгой — Закулей — Хадахан к деревне Хамхар длиной 3,4 км. На это было выделено 59 млн рублей.