"На данный момент спасателям удалось обнаружить восемь человек из которых, к сожалению, трое без признаков жизни", — сказали в пресс-службе ведомства.

Позже в ведомстве добавили, что еще девять альпинистов спасены, неизвестна судьба двоих человек.

В МЧС отметили, что к поисково-спасательной операции привлечено 40 спасателей и 12 единиц техники.

Группа альпинистов из 19 человек, взобравшихся на Эльбрус на высоту 5400 метров, из-за ухудшения погодных условий запросила в четверг помощь спасателей. Альпинисты зарегистрировали свой маршрут в МЧС России.

Поисковые работы осложнены сложными метеоусловиями — порывами ветра до 40 м.с., температурой -20 градусов, пургой, видимостью в зоне поиска не более 1 метра.

Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы, включен в список высочайших вершин частей света "Семь вершин".