"В Подмосковье за последние 3-5 лет очень многое сделано с точки зрения развития туристической инфраструктуры. Это и новые современные гостиницы, и развитие курортной городской среды, и туристическое обустройство центров малых исторических городов. Московская область входит в топ-5 наиболее популярных направлений по всем нашим программам, в том числе по туристическому кешбэку", — сказала Догузова на открытии форума "PROтуризм. Профессионально о туризме" в Истре.

Программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в 2020 году, всего на ее реализацию правительство выделило 15 млрд рублей. По итогам первых двух этапов распродажи было продано туров на 6,5 млрд рублей. Оставшиеся средства были перенесены на 2021 год. Всего с начала 2021 года россияне купили путешествий по своей стране на 34 млрд рублей и получили возвратов на 6,7 млрд рублей.

Кешбэк можно было получить в размере 20% при оплате туров и проживания в отелях у партнеров программы картой "Мир".