«Пандемия коронавируса показала необходимость осознанного отношения и меру ответственности каждого человека за собственное здоровье. Рост спроса россиян на оздоровление более четко проявился в 2021 году: люди стали чаще менять пляжный отдых на оздоровительный, заботиться о поддержании иммунитета», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По информации Ростуризма, турпоток в Ставропольский край за январь-август 2021 года составил около 800 тыс. человек, из которых порядка 400 тыс. туристов принял санаторно-курортный комплекс края. «В 2021 ожидается восстановление санаторно-курортной отрасли Ставропольского края на уровне 2019 года, в том числе за счет программ лечения и реабилитации после COVID-19, а также после вирусной пневмонии, которые были специально разработаны в санаториях края», — сообщает ведомство со ссылкой на информацию губернатора региона Кирилла Реута.

По его словам, летом средняя загрузка санаториев Ставропольского края составила примерно 90%, а по некоторым учреждениям выросла до 100%.

По данным министерства курортов и туризма Крыма, средняя загрузка работающих средств размещения в июне-августе 2021 года превысила 85%, в отдельных регионах средний уровень загрузки превысил 90-95%. Тогда как в 2019 году объекты в среднем в этот период были загружены на 70-75%.