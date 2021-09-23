При составлении рейтинга «ТОП-100 российских здравниц» учитывались такие критерии, как масштаб бизнеса (выручка от продаж, коечная мощность, средняя выручка на 1 гостя в день), эффективность бизнеса (производительность труда, загрузка номерного фонда, средняя выручка на 1 врачебную ставку, скорректированная на коэффициент эффективности врачебного охвата), а также инвестиционный потенциал (рентабельность EBIT, динамика выручки в 2020 году по отношению к 2019, отношение долга к выручке от продаж).

Всего в рейтинг вошли санатории из 36 регионов, преимущественно из Краснодарского, Ставропольского края и Крыма. Алтайский край, Республики Башкортостан и Татарстан, а также Московская и Свердловская области представлены 18-ю санаториями. Остальные регионы представлены двумя или одной здравницами.

Лидером рейтинга инвестиционной привлекательности, как и в прошлом году, стал санаторий «Заполярье» (Краснодарский край), второе место заняла межрегиональная сеть санаториев АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», за ней – ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России. Замыкают топ-5 санаторно-курортный комплекс Bridge Resort (Краснодарский край) и АО санаторий «Янган-Тау» в Башкортостане.

В первой десятке также оказались АО «Пансионат с лечением «Приморье», ЗАО «Клиника Кивач» в Карелии, санаторий «Россия» (Алтайский край), санаторий «Сибирь» в Тюменской области и санаторий «Сосновая Роща» в Крыму.

Во вторую десятку рейтинга попали оздоровительный курорт «Усть-Качка» (Пермский край), санаторий «Танып» в Башкортостане, санаторий «Роза Хутор» Medical Spa Hotel Rosa Springs (Краснодарский край), Сакский военный клинический санаторий имени Н.И.Пирогова Минобороны России (Крым), курортный комплекс «Молния Ямал» в Краснодарском крае. На шестнадцатом месте расположился известный санаторно-курортный комплекс «Знание» в Краснодарском крае, за ним – курорт «Старая Русса» (Новгородская область), ЗАО «Курорт Ключи» в Пермском крае, ООО «Курорт Красная Пахра» в Московской области. Замыкает топ-20 санаторий «Алтай» в Алтайском крае.

«У санаторно-курортного отдыха в России очень большие возможности. Мы можем удержать лидерство в таком специфическом, уникальном направлении оздоровительного туризма. Надо сказать, что зарубежные инвесторы даже сейчас продолжают изучать наш опыт санаторно-курортной отрасли и ищут возможности развития его в стране. При этом санаторная, как и гостиничная инфраструктура требует реновации и обновления устаревшего фонда и инфраструктуры, и, конечно же, создания новых санаторно-курортных комплексов современного уровня. Для этого предусмотрены государственные меры поддержки, в частности, льготное кредитование бизнеса и грантовая поддержка», — прокомментировала рейтинг замглавы Ростуризма Елена Лысенкова.