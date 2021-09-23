В сообщении компании говорится, что оператор также рассчитывает возобновить эксплуатацию 65% судов к концу 2021 года.

На текущий момент круизы возобновили восемь из девяти брендов компании, при этом в сообщении Carnival говорится, что эти восемь брендов намерены задействовать 42 лайнера к концу октября, что соответствует более половины от общего количества судов компании.

"Учитывая, что восемь наших брендов возобновили круизы, реакция наших гостей ясно демонстрирует огромную уверенность в них, а также в наших протоколах здоровья и безопасности и возвращении круизов как одного из наиболее популярных в мире видов отдыха", — сказал директор по коммуникациям Carnival Роджер Фриззелл.

Акции Carnival в ходе торгов в четверг дорожают на 3,4%, тогда как за прошедшие три месяца их цена опустилась на 11,1%.