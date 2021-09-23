"Снижения турпотока мы не ожидаем. Ожидаем, что туризм станет регулируемым и мы получим сохранение природы, о котором просили местные жители, получим осознанного и организованного туриста, который не будет разбивать лагерь там, где это не полагается, и разводить костры в запрещенных местах", — сказал Елисеев на пресс-конференции, посвященной созданию ООПТ в Териберке.

По данным властей Заполярья, турпоток в Териберку составляет более 40 тыс. человек в год. Ранее ученые Кольского научного центра (КНЦ) РАН подсчитали, что предельная туристическая емкость села определена на уровне 50 тыс. человек в год.

В ходе пресс-конференции министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов добавил, что в природном парке в Териберке за порядком будут следить восемь рейнджеров на вездеходной технике и снегоходах, дружина из местных жителей и волонтеры от туроператоров.

Усиленный контроль будет, в том числе, распространен на выход маломерных судов в Баренцевом море.

Для легального посещения Териберки путешественникам и туркомпаниям необходимо оставить соответствующее заявление на сайте Минприроды региона с указанием имен туристов и примерного маршрута. Жителям Териберки подобные разрешения не требуются.

Как сообщалось, 13 сентября губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил, что в Териберке создан природный парк. Режим ООПТ позволит сохранить природу и развивать туристическую инфраструктуру, отмечал глава региона.

В марте этого года зампредседателя КНЦ РАН по научной работе Евгений Боровичев сообщал "Интерфаксу", что "Газпром" не согласовал включение в состав ООПТ своих земельных участков, где в 2000-е годы планировалось построить береговую базу и СПГ-завод для освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения.

"В результате они вырезаны из природного парка, хотя на этих участках обнаружены редкие виды, занесенные в Красную книгу Мурманской области и России, птичьи базары", — отмечал Боровичев.

Предполагалось, что площадь природного парка превысит 3 тыс. га. В итоге его площадь уменьшилась до 2,4 тыс. га.

При подготовке комплексного экологического обследования Териберки ученые КНЦ РАН обнаружили в пределах будущего природного парка 31 вид из Красной книги Мурманской области и семь видов из Красной книги России. Кроме того, вблизи Териберки в 2010 году во время прокладки дороги для нужд Штокмановского месторождения была обнаружена стоянка древнего человека из 14 жилищ, где археологи собрали 160 тыс. исторических находок.

В КНЦ РАН отмечали, что вследствие антропогенной нагрузки в Териберке уже зафиксировано снижение количества краснокнижных растений и мхов, а самые популярные среди туристов места вытоптаны вплоть до торфа.

Териберка — популярное среди туристов поморское село. В 2015 году оно стало широко известно благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В том же году в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".

Считается, что селу Териберка около 150 лет, однако первые упоминания о нем относятся, по разным данным, к началу XVI или началу XVII века.

В первой половине XX века в Териберке был создан колхоз. На левом берегу села, в так называемом Лодейном, появились судоремонтные мастерские и рыбообрабатывающий завод. В это время в селе были развиты тресковые и акульи промыслы, шла торговля. Промыслом также занимались норвежцы, имевшие в Териберке факторию и магазин.

Расцвет села пришелся на 40-60-е годы прошлого века, когда в Териберке действовало два рыболовецких колхоза, два рыбозавода, молочно-товарные фермы, птицеферма, существовало крупное поголовье оленей, работала ферма по разведению норки, судоремонтные мастерские.

В 2000-х годах планы по развитию Териберки были связаны с проектом строительства в поселке морского порта для перевалки сжиженного природного газа со Штокмановского месторождения, который позже был закрыт.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Териберке проживали 1025 человек.