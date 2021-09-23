«Медоеды поселились на нашей Новой территории в павильоне Копытные Африки. Там для них подготовлены два внутренних вольера и просторный уличный. Сейчас животные находятся во внутренних помещениях по соседству с жирафом Липой, маленькими и дик-диками и сурикатами», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, поскольку это очень активные животные, то для них подготовлены специальные конструкции для обогащения среды обитания. Животные хорошо уживаются вместе, активно взаимодействуют. Питаются медоеды преимущественно мясом. В зоопарке их кормят говядиной, курицей, кониной, бараниной. Также в небольших количествах дают овощи и фрукты.

Им сейчас всего по 2 года, а живут в неволе медоеды до 30 лет, так что они ещё совсем маленькие. Надеемся, что когда-нибудь у них появится потомство», — отметили представители Московского зоопарка.

Медоед относится к семейству куньих, обитает в Африке и в Азии – от Аравийского полуострова до Индии и Непала. Известен свирепостью и бесстрашием при весьма небольших размерах. Книга рекордов Гиннесса в своих изданиях за 1998—2003 годы провозгласила медоеда «самым бесстрашным млекопитающим в мире». В природе медоеды охотятся на грызунов, птиц и их яйца, пресмыкающихся, в том числе мелких крокодилов и змей, а также земноводных, личинок насекомых и прочих беспозвоночных.