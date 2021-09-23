По прогнозу Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 23 сентября и до утра 24 сентября на территории области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 25 метров в секунду. На морском побережье ожидаются волны до трёх метров высотой.

Спасатели призывают граждан быть осторожными, не находиться вблизи одиноко стоящих деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий, вблизи опор линий электропередачи, а также не выходить в Балтийское море и заливы на маломерных судах.