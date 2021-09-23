«Лидирующим направлением для отдыха россиян этой осенью стала Турция, где клиенты ВТБ потратили 370 млн рублей. Это на 21% больше, чем годом ранее, и в 1,5 раза выше 2019 года. Транзакции на 245 млн рублей держатели карт ВТБ совершили в Италии – в 2,5 раза больше 2020 года и вдвое меньше, чем за этот же период до пандемии. В тройку лидеров вошла Греция, где за две недели объем трат составил 120 млн рублей, что лишь на 15% меньше допандемийного показателя. Четвертую строчку занимает Кипр (111 млн рублей, на четверть выше 2019 г.), а пятую — Испания (86 млн, вдвое больше, чем год назад)», — сообщили в банке.

В первую десятку по объему трат также вошли Белоруссия (+ 85% к 2020 году), США (рост в 3 раза), Франция (+4%), Германия (+79%) и ОАЭ (рост в 4,8 раза).

Наиболее заметно, по данным банка, осенью выросли траты за границей жителей Москвы и Петербурга – в 2,2 и в 2,3 раза соответственно.

«Наибольший объем трат за рубежом пришелся на шопинг: в магазинах одежды и обуви он составил более 670 млн рублей – вдвое больше, чем годом ранее. Еще 415 млн клиенты потратили на размещение в гостиницах, что в 2,3 раза превышает прошлогодний показатель. На третьем месте среди статей расходов – покупки в супермаркетах: свыше 270 млн рублей (+65% к 2020 году)», — говорится в исследовании.

В ресторанах и барах за границей клиенты ВТБ оставили еще более 230 млн рублей, что в 2,5 раза больше, чем год назад, в 2,3 раза выросли траты на экскурсии. В 4,3 раза выросли расходы на аренду автомобилей и мотоциклов.

«Объем трат за рубежом пока не достиг уровня 2019 года, что связано, в том числе, с недоступностью для россиян ранее популярных азиатских направлений. К примеру, Таиланд в сентябре демонстрирует спад расходов на треть по сравнению с прошлым годом и в 10 раз – к 2019 году. При этом страны, открывшие свои границы для россиян раньше других, — Кипр, Албания, Мексика, Сербия, Хорватия, Куба, Сейшельские острова и другие – увеличили турпоток из России даже по сравнению с допандемийными показателями», — комментирует главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин.