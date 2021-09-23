«Air Cairo запускает полеты из Петербурга в Шарм-аль-Шейх 28 сентября, в Хургаду – 29 сентября. Рейсы в Шарм-аль-Шейх будут выполняться два раза в неделю, в Хургаду – раз в неделю. Типа воздушного судно – A320, рассчитанный на 174 пассажира. Билеты в открытой продаже не будет, их можно приобрести только в составе турпакетов», — рассказали в компании.

После запуска рейсов Air Cairo будет летать в Шарм-аль-Шейх и Хургаду из пяти российских городов, среди которых, помимо Северной столицы, Москва, Казань, Екатеринбург и Уфа.

Стоимость недельного тура в Хургаду из Петербурга начинается от 46 тыс. рублей на человека в отеле 5* «все включено».

Россия с 9 августа возобновила регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет, в ограниченном объеме. 16 августа оперштаб правительства по борьбе с завозом и распространением коронавируса разрешил увеличить число разрешенных рейсов втрое и добавить к Москве регионы. Рейсы можно выполнять из 41 города. Разрешение на полеты в Египет получили "Аэрофлот", "Россия", S7 и ряд других российских авиакомпаний. С египетской стороны их выполняют Egypt Air и Air Cairo.

В компании также сообщили о высоком спросе на турпакеты с перелетом Air Cairo в Петербурге. «Помимо отложенного спроса на Египет, который был закрыт почти шесть лет, это связано с тем, что другие туроператоры пока не предлагают прямых перелетов из второго по размеру города России», — сказали в Coral Travel.