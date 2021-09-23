"Мы давно планировали этот рейс, и теперь наконец такая возможность появилась. Очень важно, что рейсы будут осуществляться именно авиакомпанией S7, которая давно и заслуженно пользуется популярностью", — приводит пресс-служба слова гендиректора АО "Вайнахавиа" (оператор аэропорта Грозного) Альви Шахгириева.

В сообщении отмечается, что в данный момент авиакомпания "ЮТэйр" выполняет несколько рейсов в день из Грозного в аэропорт "Внуково", а "Аэрофлот" — в "Шереметьево". Аэропорт Грозного обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.