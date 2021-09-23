Праздник посвящен 126-летию со дня рождения великого русского поэта.

Гости мероприятия смогут отправиться в путешествие на сто лет назад, когда Сергей Есенин побывал в Туркестане и на Кавказе, прикоснулся к другому, необычному для него миру. Свои впечатления лирик отобразил в цикле стихотворений "Персидские мотивы".

В течение двух дней на сельской площади посетителей будет встречать восточный базар "Свет вечерний шафранного края...". Мастера-ремесленники представят кубачинское серебро, фарфор, и другие изделия народных промыслов.

2 октября на малой поэтической площадке музейный этнографический театр "Звонница" с участием Московского ансамбля танцев Средней Азии "Бахор" и инструментального ансамбля "Карнай-Сурнай" представит постановку "Это пела даже Шахразада". Также на главной сцене состоится торжественное открытие праздника "Песнь любви поют и повторяют...", на котором выступит азербайджанский инструментально-хореографический ансамбль из столицы.

3 октября в усадьбе родителей Сергея Есенина стартует встреча с поэтами, членами Союза писателей России, членами Союза Российских писателей.

"Кроме того, на главной сцене музея пройдет торжественное открытие праздника и концерт песенно-инструментального ансамбля музея-заповедника "Радуница". Артисты впервые исполнят новые песни на стихотворения восточного цикла Сергея Есенина "Персидские мотивы". Музыку к лирическим произведениям написал художественный руководитель коллектива, заслуженный деятель искусств России, композитор Александр Николаевич Ермаков", — отмечает пресс-служба.

В продолжении Есенинских дней 9 октября в Константиново приедут молодежные театральные коллективы на VII Межрегиональный фестиваль "Тот образ во мне не угас...". Участники представят моноспектакли, литературно-музыкальные композиции, инсценировки произведений великого поэта.

Завершатся Есенинские дни 10 октября Всероссийским есенинским праздником поэзии "Родина русской души" в Спас-Клепиках.