Фото: Роза Хутор

«Конференция, посвященная природному туризму, пройдет уже в четвертый раз. Эксперты обсудят устойчивое развитие отрасли, ключевые вызовы, перспективы и риски, встающие на пути устойчивого развития туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) на нашей планете», — рассказали в пресс-службе.

Фото: Роза Хутор

Как отметили организаторы конференции, в 2021 году туристический рынок в России стремительно восстанавливается. Значительный рост затронул все секторы, включая природно-рекреационный и активно-туристский, и оказался серьезным вызовом для инфраструктуры и сервисов внутри страны. Участники конференции обсудят, как страна справляется с ростом турпотока и другими сложностями.

Международный блок программы в этом году будет представлен совместной сессией программы ООН по окружающей среде и продовольственной сельскохозяйственной организации объединенных наций.

«В последнее время финансовый сектор декларирует интерес к вложениям в проекты устойчивого развития природного туризма и туризма на ООПТ, поэтому на конференции обсудят внедрение «зеленых стандартов» проектирования и строительства инфраструктуры. Еще одной темой конференции станет тема безопасности: аттестация инструкторов-проводников, введенные меры административной ответственности», — добавили организаторы.

В пресс-службе курорта «Роза Хутор» пояснили, что в связи с необходимостью соблюдать антиковиднные меры доступ зрителей в аудиторию будет ограничен. Для всех желающих будет проводиться онлайн-трансляция.