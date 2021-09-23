Рейсы будут выполняться в рамках федеральной программы субсидирования авиаперевозок на самолетах Superjet 100 дважды в неделю.

Отмечается, что рейсы из Кольцово в Тобольск открываются впервые.

По данным пресс-службы, аэропорт Тобольска "Ремезов" построен "с нуля" и еще не введен в эксплуатацию. Его официальное открытие состоится в октябре.

Red Wings специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Флот авиакомпании включает 24 пассажирских лайнера: 15 Airbus 320/321, семь российских Superjet 100 и два дальнемагистральных Boeing 777. Базовые аэропорты авиакомпании — "Домодедово", "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск), "Пулково" (Санкт-Петербург) и "Жуковский".

"Кольцово" входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова", является одним из крупнейших региональных аэропортов России по объемам пассажиропотока.