"Главный дом усадьбы Знаменское- Губайлово полностью готов, получилось здорово", — написал Спасский в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что в здании полностью заменили инженерные сети, укрепили фундамент, увеличили высоту потолков и другое.

До конца осени планируется завершить благоустройство прилегающей территории.

"В ближайшее время ждем заключения Главного управления культурного наследия Московской области о соответствии всех работ заявленным требованиям, а пока — к переезду в новое здание готовится экспозиция культурно-выставочного комплекса", — добавил глава округа.

Усадьба Знаменское-Губайлово, памятник истории и культуры федерального значения 18-19 веков. В начале XX века усадьба стала одним из культурных центров, связанных с московскими поэтами-символистами. Здесь часто бывали Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, Юргис Балтрушайтис. Регулярно посещали имение Андрей Белый и художники "Голубой розы" Сергей Судейкин, Василий Милиоти и Николай Феофилактов.