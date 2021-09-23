На вопрос журналистов, не планируются ли в руководстве страны принять жесткие ограничительные меры вплоть до локдауна в связи с новым ухудшением ситуации с пандемией в РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "На федеральном уровне, по крайней мере в администрации президента, каких-то обсуждений на этот счет не ведется. Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, а главным образом — внимательно отслеживают главы регионов — все-таки у них особые полномочия".

"Главам регионов виднее, но, насколько мне известно, несмотря на увеличение цифр, пока где-то каких-то решений не принималось", — добавил Песков. Ранее было объявлено, что за минувшие сутки в России зафиксировано 21,4 новых случаев коронавируса, а в Москве — 3,4 тыс. заболевших.