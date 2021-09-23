«Спрос на Доминикану за последние полтора месяца настолько вырос, что все крупные операторы расширяют перевозку. Так, Coral Travel с 27 октября будет летать из Москвы в Пунта-Кану на рейсах Royal Flight три раза в неделю – к двум еженедельным рейсам добавляется еще один. Также оператор с 29 октября поставит прямые рейсы из крупных региональных центров – Екатеринбурга, Казани, Санкт-Петербурга, Самары и Уфы. «Анекс тур» и «Интурист» также расширят объем перевозки за счет рейсов Azur Air, которая с 1 октября добавляет в расписание вылеты в аэропорт Ла-Романы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Уфы и Ростова-на-Дону», — рассказала она.

Туроператор «Пегас Туристик», по ее словам, запускает региональную полетную программу в Пунта-Кану 1 октября на Nordwind. Вылеты запланированы из Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Красноярска и Уфы.

«Направление пользуется высоким спросом. Запросы и брони на Доминикану идут на туры вплоть конца февраля, хотя в целом по рынку глубина продаж сейчас очень низкая. Наиболее активно продаются туры с вылетом из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани, в последнее время вырос спрос на направление в Уфе», — добавила Тюрина.

Она добавила, что стоимость пакетов из Москвы у «Интуриста» начинается от 131 тыс. рублей на двоих в отеле 3* «все включено» на неделю, у Coral Travel – 58 тыс. рублей на человека в отеле 4* «все включено» на 10 дней.

«Туроператоры отмечают, что туристы уже хорошо знают направление, так как до пандемии из многих регионов выполнялись полетные программы в Доминикану. После открытия первых рейсов из Москвы туристы начали интересоваться, когда появятся прямые перелеты из регионов. Как только оперштаб отменил ограничения на регулярные и чартерные полеты из России и туроператоры поставили полетные программы, продажи туров начали быстро расти», — сообщила эксперт.

Россия возобновила регулярное авиасообщение с Доминиканой с 9 августа. Оперштаб РФ разрешил выполнять три рейса в неделю из Москвы в Пунта-Кану, Ла-Роману и Пуэрто-Плата. С 27 августа все ограничения на регулярные и чартерные полеты были отменены. После этого цены на туры в республики начали снижаться, что, как подчеркивают в АТОР, и привело к росту спроса.

Для посещения Доминиканы и выезда из нее российским туристам потребуется заполнить анкету E-Ticket. После заполнения всех данных пассажир получает QR-код, который сканируется при въезде и выезде из страны. Заявление на оформление электронного билета, а также инструкция по его заполнению, доступны на русском языке.

Справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для путешествия в Доминикану не требуется. По прибытии туристам измеряют температуру и проводят выборочное тестирование на COVID-19. В случае положительного результата гражданин направляется на изоляцию в аккредитованные Минздравом объекты размещения.