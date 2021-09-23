"Оперативники установили, что руководители одного из развлекательных заведений Казани предоставили в Управление Роспотребнадзора по РТ сертификаты о вакцинации сотрудников, сделанные якобы через одну из поликлиник Подмосковья", — говорится в пресс-релизе.

Однако проверка показала, что сотрудники в указанном медицинском учреждении вакцинацию не проходили, отмечается в сообщении. Возбуждено уголовное дело ч.3 ст.327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).