Члены регионального оперштаба высказали мнение, что в целом сложившаяся эпидемическая обстановка требует полного закрытия для посещений учреждений культуры, заведений общественного питания и других организаций, полной отмены проведения любых массовых спортивных и любых других мероприятий.

Особая потребность имеется в приостановлении работы детских игровых комнат, которые являются очагами заражения большого числа детей. Все это, по мнению властей, позволит снизить число контактов жителей и сдержать темпы роста заболеваемости.

Чтобы избежать введения таких кардинальных мер, члены оперштаба также предложили обсудить компромиссный вариант — ввести для населения при посещении общественных мест обязательное условие в виде предъявления QR-кодов сертификатов о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

"Такое условие может быть введено для доступа к любым мероприятиям в зданиях и на открытом воздухе, в том числе при посещении спортивных соревнований, спектаклей, концертов, фитнес-клубов, заведений общепита и т.п. В случае, если введение этого обязательного условия будет поддержано, это позволит даже ввести некоторые послабления", — говорится в сообщении.

В частности, может быть разрешено проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий — при условии, если организаторы смогут обеспечить необходимые меры безопасности.

Аналогичные послабления можно будет распространить и на культурные мероприятия — снять ограничение по наполняемости зрительных залов, если организаторы будут допускать только тех посетителей, которые предъявят QR-коды сертификатов.

Планируется, что вопрос введения данных мер будут обсуждать на следующем заседании оперативного штаба.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 усложняется.

По его словам, растет число зараженных коронавирусом среди детей, что было ожидаемо, так как начался учебный год, ребята пошли в школу, и количество контактов между ними увеличилось. Кроме того, по инфорамции эпидемиологов, в крае уже наблюдается сезонный рост случаев ОРВИ.

"По данным регионального Минздрава, за неделю число заболевших достигло 29 тысяч человек — это максимальный показатель за всю историю в крае. Также ожидается сезонный рост гриппа", — сообщил Махонин.

Со своей стороны глава краевого управления Роспотребнадзора Виталий Костарев отметил, что заболеваемость COVID-19 в регионе уже длительное время держится на высоком уровне, а с 15 сентября наметилась тенденция к росту. По его словам, в крае фиксируется циркуляция дельта-штамма.

"Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю оценивает сложившуюся в регионе эпидемическую обстановку как крайне неудовлетворительную", — подчеркнул Костарев.

По последним данным регионального оперштаба, всего с начала эпидемии в регионе подтверждено более 98,2 тыс. случаев коронавируса, свыше 4,6 тыс. человек скончались, более 87,2 тыс. пациентов выздоровели.