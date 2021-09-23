"Получили постановление постановление об отмене ранее выданного согласования на проведение мероприятия (с целью недопущения распространения COVID-19)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадка для проведения фестиваля к 22 сентября была подготовлена на 100%, в том числе были приняты меры санитарно-эпидемиологической безопасности для гостей.

"В ближайшее время мы предложим вам варианты обмена билетов на билеты в концертный зал Event-Hall. И, разумеется, мы будем благодарны всем, кто примет для себя решение сохранить билеты и приехать на фестиваль в следующем году", — сообщают организаторы.

Рок-фестиваль "Чернозем" ежегодно проводился в Тамбове с 2015 года. В 2021 году мероприятие должно было впервые пройти под Воронежем.