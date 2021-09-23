"На площадке экспозиции "Доисторические и современные рептилии и птицы", где в начале сентября погибли четыре водоплавающие птицы, сейчас находится еще 20 голов. Чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса, они будут изъяты и уничтожены", — сказала Ушакова.

По ее информации, соответствующее распоряжение губернатора об изъятии птиц из эпизоотического очага уже подписано. Работы проведут сотрудники специального подразделения управления ветеринарии.

"Основная площадка пернатых, где содержится 200 голов птиц разных пород, находится под постоянным наблюдением. Доступ людей к ним ограничен. Еженедельно ветеринары делают заборы для исследований на наличие вируса. В ближайшее время все птицы будут вакцинированы от птичьего гриппа", — уточнила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в начале сентября в зоопарке пали два гуся и два лебедя-шипуна. Лабораторные исследования показали наличие вируса птичьего гриппа, в связи с чем экспозицию временно закрыли.