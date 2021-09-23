"На сегодняшний день местные охраняемые территории являются домом для 41 особи самых крупных представителей семейства кошачьих, а также 14 тигрят. Ранее, по данным 2019 года, специалисты фиксировали 31 особь тигра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в нацпарке "Земля леопарда" фиксируется самая высокая плотность амурского тигра среди охраняемых природных территорий России.

В нацпарке "Земля леопарда" и заповеднике "Кедровая падь" обитает крупная группировка амурского тигра, а также ядро единственной в мире дикой популяции дальневосточных леопардов, которая насчитывает около 110 особей.

"Согласно результатам наших последних исследований, посвящённых изучению конкуренции между двумя видами хищников, наблюдаемый рост численности тигра не влияет на благополучие дальневосточного леопарда. Самым ярким тому подтверждением является тот факт, что самки леопарда с котятами чаще регистрируются в местах с высокой плотностью тигра", — подчеркнула старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Дина Матюхина.

"Земля леопарда" по праву считается "самой кошачьей" особо охраняемой природной территорией в России. Ведь здесь обитают сразу четыре вида диких кошек — дальневосточный леопард, амурский тигр, обыкновенная рысь и дальневосточный лесной кот. Все, кроме рыси, являются краснокнижными.