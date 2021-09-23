"В данный момент ресурсоснабжающая организация рассматривает возможность полностью перекрыть канализационные стоки с территории профсоюзного санатория (санатория "Кульдур" — ИФ). Это ставит под сомнение саму возможность функционирования оздоровительного учреждения", — сказано в сообщении.

Ведущая здравница области задолжала местной ресурсоснабжающей организации больше 60 млн рублей, отмечается в релизе. Но стороны уже несколько месяцев не могут разрешить этот финансовый спор.

"Судебные разбирательства длятся не первый месяц, есть решения, вступившие в законную силу, но АО "Санаторий "Кульдур", основным акционером которого остаётся Хабаровское краевое объединение организации профсоюзов, продолжает уклоняться от оплаты, выставленных в его адрес счетов", — говорится в релизе.

Отмечается, что МУП "Кульдур" является единственной организацией на территории Кульдурского городского поселения, которая оказывает услуги водоснабжения и водоотведения, в том числе и населению. Санаторий "Кульдур", в свою очередь — крупнейший потребитель этих услуг и, соответственно, основной плательщик.

"Из-за формирования многомиллионной задолженности деятельность муниципального предприятия практически парализована. Счёт МУП "Кульдур" заблокирован за неполную оплату налогов, уже сформировались долги по заработной плате, не проходит оплата за потребляемую электроэнергию", — сообщает-пресс-служба правительства ЕАО.

Власти рассчитывают, что МУП и санаторий сумеют договориться и здравница продолжит прием пациентов.

Санаторий "Кульдур" находится в одноименном поселке Облученского района ЕАО и предлагает широкий профиль лечения — от заболеваний опорно-двигательного аппарата до ЛОР органов. Санаторий располагает своими водолечебницами, в которых используются минеральные воды и азотно-кремнистые термальные воды.