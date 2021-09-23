"Мы планируем в ближайшее время предложить широкой общественности законопроект. Достаточно много регуляторики (в проекте — ИФ.), которая касается вопросов ответственности. И тут тоже считаем, что служба заказа такси определенную ответственность, связанную с возникновением ущерба для пассажира и его имущества, вреда здоровью и жизни пассажира, тоже должна нести", — сказал Бакирей в ходе прошедшего в Совете Федерации "круглого стола" "Цифровая трансформация рынка пассажирских перевозок легковым такси: преимущества и недостатки".

Кроме того, по его словам, в законопроекте предлагается обязать службы заказа такси предоставлять самозанятым таксистам возможность прохождения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра, технического осмотра автомобиля, предрейсового контроля технического состояния транспортного средства и так далее.

"Надо понимать, что объективно такие лица, наверно, в полном объеме требования, предусмотренные 196-ым федеральным законом и иными нормативными актами, которые направлены на обеспечение безопасности, самостоятельно исполнять не смогут — или это будет затруднительно для них. Именно в этой части предлагается определенные обязательства ввести в отношении служб заказа такси, имея в виду, что часть этих обязательств будет состоять из необходимости обеспечения выполнения обязательных требований самозанятыми лицами", — пояснил представитель Минтранса.

Помимо этого, проектом предлагается создание реестров служб заказа такси в регионах РФ. "Это как раз ответ на вопрос, каковы будут полномочия в отношении подтверждения соответствия служб заказа такси тем требованиям, которые устанавливаются федеральным законом. Мы исходим из того, что этот реестр должен вестись уполномоченными органами, которые будут принимать решение на уровне субъекта РФ о включении службы заказа такси в этот реестр. То есть получается, что у нас 85 субъектов и 85 реестров, каждая из служб заказа такси должна проходить эту процедуру в каждом из субъектов", — сказал глава департамента Минтранса.

Кроме того, законопроектом предлагается отказ от выдачи разрешений на перевозку как отдельного документа и замена их на запись в соответствующем реестре. "Даже вопрос не в том, что это будет бумажный носитель или в электронном виде, а это будет запись в соответствующем реестре, который будет порождать определенные юридические последствия", — пояснил чиновник.

Еще одна норма, предложенная законопроектом — это "отрыв" транспортного средства от перевозчика. "Предоставление разрешения должно быть не привязано к конкретному транспортному средству, а по аналогии с лицензированием — предоставление разрешения, как права, должно иметь отношение именно к перевозчику", — пояснил Бакирей.

При этом предлагается создать отельный реестр транспортных средств, которые будут соответствовать требованиям законодательства.

"Понятно, что в каждый момент времени осуществления перевозок должна быть четкая привязка информационная и технологическая лица, которое получает соответствующее разрешение, к тому транспортному средству, с использованием которого осуществляется конкретная перевозка", — отметил чиновник Минтранса.

"Нет в принципе никакой новеллы с точки зрения отвязки транспортного средства от разрешения. То же самое у нас сейчас есть в лицензировании перевозок автобусами пассажиров и иных лиц, когда речь идет о том, что лицензия предоставляется перевозчику и перевозчик обязан информацию о транспортных средствах вносить в соответствующих реестр. Поэтому через привязку одного реестра к другому у нас будет эта связь обеспечена", — добавил Бакирей.

По его словам, в ближайшее время Минтранс планирует представить документ для обсуждения на портале проектов нормативных актов, а до конца года рассчитывает внести его в правительство.