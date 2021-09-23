Как сообщает пресс-служба музея, арт-медиация- современный формат посещения музея: небольшая группа участников (до 15 человек) вместе с ведущим рассматривает и истолковывает произведения искусства, отталкиваясь от своего восприятия, жизненного опыта, собственных ценностей и интересов.

"Диалог, в котором высказывание каждого независимо и ценно, таит неожиданные смыслы, помогает лучше понимать искусство, углубить представление о себе, найти интересных собеседников, с которыми, возможно, и после захочется продолжить общение. Во время арт-медиации могут быть использованы разные приемы и ресурсы, включая жесты, танцы, пантомимы, ролевые игры", — говорится в сообщении.

Русский музей первым в стране организует арт-медиации в качестве особой услуги, практикующейся наряду с экскурсиями, лекциями, музейно-педагогическими занятиями как на временных выставках, так и в постоянных экспозициях классического и современного искусства. Билеты на арт-медиацию можно приобрести также по Пушкинской карте.