Согласно сообщению, по итогам заседания оперативного штаба, Россия с 5 октября увеличит количество регулярных рейсов на взаимной основе с Бахрейном по маршруту Москва — Манама до трех рейсов в неделю; с Индией по маршруту Москва — Дели до четырех рейсов в неделю; с Объединенными Арабскими Эмиратами по маршрутам Москва — Дубай до 10 рейсов в неделю, Москва — Абу-Даби до пяти рейсов в неделю, Жуковский — Дубай до двух рейсов в неделю, также из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, с одного до двух в неделю рейсов в ОАЭ.

С 5 октября увеличится количество рейсов в Таджикистан по маршруту Москва — Худжанд и Москва — Куляб до двух рейсов в неделю, также увеличено число рейсов из российских аэропортов в Бохтар, Душанбе, Худжанд и Куляб до двух рейсов в неделю по каждому маршруту. Увеличится число рейсов в Узбекистан по маршруту Москва — Ташкент до четырех рейсов в неделю.

Кроме того, с 4 ноября принято решение увеличить количество регулярных рейсов со Шри-Ланкой по маршруту Москва — Коломбо до двух рейсов в неделю.

Также с 5 октября возобновится авиасообщение по маршрутам Москва — Гоа, Санкт-Петербург — Дели и Санкт-Петербург — Гоа с частотой один рейс в неделю. По два рейса в неделю разрешено организовать между Москвой и Тенерифе (Испания).

Оперштаб также принял решение возобновить авиасообщение по маршруту Москва — Ош с частотой четыре рейса в неделю, маршрутам Санкт-Петербург — Бишкек, Санкт-Петербург — Ош и Новосибирск — Ош, Красноярск — Ош, Екатеринбург — Ош и Иркутск — Ош по одному рейсу в неделю на каждом маршруте.

Также с 5 октября откроется авиасообщение по маршруту Москва — Шарджа (ОАЭ).

Помимо этого, разрешено открыть авиасообщение между Москвой и несколькими городами Узбекистана (Бухара, Ургенч, Самарканд, Наманган, Фергана, Андижан, Термез), а также рейсы в Узбекистан из других городов России.

Разрешено также открыть авиасообщение между Хабаровском и Токио (Япония) с частотой семь рейсов в неделю.