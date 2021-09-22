"Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба, по итогам принято решение о возобновлении на взаимной основе с 5 октября 2021 года авиасообщения со следующими государствами: Дания, Джибути, Новая Зеландия, Перу и ЮАР", — сообщили в оперштабе журналистам в среду.

Уточняется, что решение принято с учетом эпидобстановки в этих странах.

В сообщении говорится, что авиасообщение с Джибути по маршруту Москва — Джибути разрешено осуществлять с частотой два рейса в неделю.

Также по два рейса в неделю могут летать в Данию по маршруту Санкт-Петербург — Копенгаген.

Кроме того, авиасообщение с Новой Зеландией по маршруту Москва — Веллингтон разрешено выполнять с частотой два раза в неделю, в Перу по направлению Москва — Лима — два рейса в неделю, в ЮАР по маршруту Москва — Кейптаун и Москва — Йоханнесбург — два рейса в неделю на каждом маршруте.