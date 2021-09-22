"В ходе расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержан владелец гостиницы, в которой накануне произошел пожар и погибли два человека и госпитализированы — шесть", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемый задержан в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как сообщалось, в результате пожара в гостинице в городе Хасавюрте погибли два человека, один из которых — 18-летний неоднократный чемпион первенств России по вольной борьбе. Еще шестерых госпитализировали с различными травмами.

Двоих госпитализированных на вертолете эвакуировали из Хасавюрта в ожоговый центр в Махачкале. Еще один человек в крайне тяжелом состоянии, по данным минздрава РД, у него 100% ожогов тела. Он находится в больнице города Хасавюрта.