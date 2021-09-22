"Совместно с Ростуризмом проведено совещание с представителями туриндустрии, общественными организациями и региональными органами власти по вопросу ограничения роста цен гостиничных услуг в период проведения масштабных международных форумов", — говорится в сообщении ФАС.

По словам замглавы ведомства Тимофея Нижегородцева, изменения будут касаться очень небольшого сегмента рынка – только гостиниц и отелей, которые находятся в городах проведения форумов: Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток.

"Период проведения каждого мероприятия составляет от двух до четырех дней. Поэтому реализация этого механизма не приведет к негативным последствиям в туристической отрасли", — считает он.

Во время совещания Нижегородцев отметил, что международные требования обязывают организаторов мероприятий гарантировать разумные цены на проживание. Аналогичные меры, напомнил он, уже принимались при проведении спортивных соревнований в России, и антимонопольный орган не получал жалоб от отельеров на ограничение цен в этот период на гостиничные услуги.

В свою очередь, глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ведомство выступает за принципы рыночного ценообразования на туристическом рынке.

"Мировой опыт говорит о том, что глобальный рынок сбалансирован по спросу и предложению в части цен на туристические услуги и не требует дополнительного регулирования. При этом ситуация в России пока отличается от туристически развитых стран. У нас остро не хватает качественной туристической инфраструктуры, это оказывает чрезмерное давление на цены при высоком спросе", — пояснила она.

По словам Догузовой, для сдерживания цен на услуги гостиниц и отелей во время проведения крупных международных форумов разрабатывается сбалансированный механизм, который позволит избежать спекуляций на рынке в дни проведения форумов и позволит бизнесу работать на рыночных условиях.

Как сообщалось, ФАС разработала и представила на общественное обсуждение проекты законов, которые запрещают реализацию гостиничных услуг по ценам, превышающим установленные государством предельные значения во время проведения особо значимых международных мероприятий. Гостиницы будут обязаны доводить до сведения потребителей информацию о размерах предельных цен на гостиничные услуги, в том числе на своих сайтах. За невыполнение этого требования им грозит штраф для должностных лиц – до 50 тыс. руб., для ИП и юридических лиц – до двукратного размера излишне полученной выручки.

Представители крупнейших общественных объединений предпринимателей в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, защиты малого бизнеса направили на этой неделе главе правительства РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой не поддерживать подготовленный ФАС законопроект о регулировании цен в отелях во время крупных международных мероприятий.