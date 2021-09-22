"В сентябре резко вырос спрос на горнолыжные туры. Лидером спроса среди российских горнолыжных направлений туроператора по итогам продаж сентября стал Шерегеш, куда мы уже второй сезон организуем собственную чартерную программу. Старт продаж горнолыжных туров был дан еще в августе, но именно сейчас они перешли в активную фазу", — рассказали в пресс-службе туроператора TUI Россия.

Как отметили в компании, в предстоящем зимнем сезоне чартеры из Москвы в Новокузнецк полетят с 5 декабря, программа продлится до 17 апреля 2022 года. На туры в Шерегеш действует акция, по которой первый взнос за путевку составит всего 3 тыс. рублей.

В свою очередь, в "Интуристе" сообщили, что традиционно высоким спросом пользуются горнолыжные туры на Красную Поляну по акциям раннего бронирования. В августе первым туры в продажу выставил "Курорт Красная Поляна", затем "Роза Хутор" и "Газпром".

"Бронировать туры начали уже в августе, а глубина продаж достигает марта. По акциям раннего бронирования до конца сентября еще можно приобрести туры со скидками до 30%", — пояснили в пресс-службе.

Также "Интурист" занимается продажами туров на Домбай и в "Архыз" в Карачаево-Черкессии, но интерес к этим курортам пока ниже, чем к Красной Поляне.

В компании также добавили, что пока преждевременно сравнивать спрос на туры по акциям раннего бронирования с аналогичным периодом прошлого года, поскольку еще есть надежда на открытие для российских туристов зарубежных горнолыжных курортов.

"Полная картина будет понятна ближе к началу горнолыжного сезона: все будет зависеть от того, будут ли россиянам доступны традиционные популярные горнолыжные альпийские курорты Австрии, Франции и Италии в этом зимнем сезоне", — заключили в "Интуристе".

Ранее гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил, что продажи туров на горнолыжные курорты Краснодарского края тормозят антиковидные ограничения, введенные губернатором на Кубани еще летом.

"Учитывая антиковидные ограничена в Краснодарском крае, горнолыжным курортам в Сочи в этом зимнем сезоне могут навязать конкуренцию Болгария, Сербия и Турция", — резюмировали в "Интуристе".

Ранее эксперты в туриндустрии рекомендовали всем туристам, желающим сэкономить, приобретать горнолыжные туры уже сейчас, потому что в ноябре-декабре заезды на новогодние каникулы будут на 50% дороже.