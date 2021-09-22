"Аэропорт Анапа по итогам года планирует обслужить около 3 млн пассажиров. В этом году, особенно в летнем сезоне, аэропорт обслуживает рекордное число пассажиров. Это связано с возросшей популярностью Черноморских курортов среди жителей страны, с увеличением числа рейсов авиакомпаний, полетные программы которых способствуют росту межрегиональных перевозок в обход Москвы. Также развитие программ внутреннего туризма и программа туристического кэшбека сделали путешествия более доступными, соответственно повлияв на пассажиропоток", — сообщил представитель аэропорта.

В 2020 году пассажиропоток аэропорта составил 1,8 млн человек, а в 2019-м — 1,64 млн человек. Таким образом, по итогам текущего года этот показатель может вырасти в 1,7 раза относительно прошлого года, а в сравнении с "доковидным" 2019 годом — в 1,8 раза.

В топ-10 наиболее популярных направлений входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Казань, Пермь, Тюмень, Самара и Красноярск.

За 8 месяцев 2021 года аэропорт увеличил пассажиропоток в 1,8 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 2,2 млн человек, говорится в пресс-релизе аэропорта. Количество самолетовылетов за указанный период превысило 8,5 тыс., что в 1,6 раза больше, чем годом ранее.

Как сообщалось, в марте 2021 года директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александр Никонов прогнозировал, что ОАО "Аэропорт Анапа" по итогам текущего года рассчитывает обслужить 2,1-2,2 млн человек за счет популяризации курорта.