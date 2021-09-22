Первые рейсы будут чартерными, в партнерстве с туристическим оператором "Библио-Глобус" полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам. На линии будут эксплуатироваться самолеты Boeing-737-800. С 20 октября добавится третий чартерный рейс, и они будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

Кроме того, с 15 октября "Россия" будет выполнять из Санкт-Петербурга в Дубай прямые регулярные рейсы, их будет четыре: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.