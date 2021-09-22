Ранее на направлении Нур-Султан — Москва еженедельно выполнялись 6 рейсов, Алма-Ата — Москва — 4 рейса, Актюбинск-Казань — 1 рейс.

Кроме того, с 21 сентября увеличивается еженедельное количество рейсов в Турцию (с 58 до 65 рейсов), ОАЭ (с 31 до 40 рейсов), Узбекистан (с 36 до 41), Германию (с 9 до 14), на Мальдивы (с 4 до 7), в Республику Корею (с 3 до 9), в Польшу (с 1 до 3), Венгрию (с 1 до 2) и Саудовскую Аравию (с 2 до 3).

Помимо этого, возобновлены регулярные рейсы с Чехией с частотой 2 рейса в неделю, с Китаем с частотой 8 рейсов в неделю, с Азербайджаном с частотой 3 рейса в неделю. "Открытие регулярных рейсов будет с Италией с частотой 2 рейса в неделю, с Шри-Ланкой с частотой 3 рейса в неделю, с Кувейтом с частотой 3 рейса в неделю", — добавляет ведомство.

Таким образом, в целом возобновлено или увеличено авиасообщение с 16 странами, рейсы будут осуществляться с частотой 114 рейсов в неделю с каждой стороны. В настоящее время авиакомпании формируют расписания полетов.

Решение о расширении авиасообщения было принято межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.