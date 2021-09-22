"С 1 ноября въезд разрешен для всех иностранцев с прививкой от коронавируса. Гости страны, которые не прошли полный курс вакцинации, должны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР- или экспресс теста, а также соблюдать карантин по прибытии", — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Как отмечает газета La Nacion, невакцинированным путешественникам нужно сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до прибытия или тест на антиген при въезде. Затем необходимо соблюдать карантин и во время самоизоляции пройти второй ПЦР-тест – на пятый-седьмой день после прибытия. Если оба анализа будут отрицательными, то карантин снимается.

В настоящее время для поездки в Аргентину путешественники должны отправить заполненную форму "Declaración de salud del viajero" в течение 48 часов до прибытия и отбытия из Аргентины. Также необходима справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, по прибытии экспресс-теста, а после соблюдение карантина.

Иностранным гражданам для въезда потребуется подтверждение медицинской страховки с полным покрытием от COVID-19, включая расходы на госпитализацию и изоляцию.

Регулярного авиасообщения между РФ и Аргентиной нет. Попасть в страну можно только со стыковками в Европе.