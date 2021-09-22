"В качестве пилотных зон размещения автокемпингов рассматриваются Канонерский остров, г. Пушкин и г. Сестрорецк", — говорится в сообщении.

Автокемпинги планируются создать на базе существующих городских парковок. Чиновники предлагают их оснастить электропитанием, организовать душ и туалет, обустроить зону сервиса, где можно будет пополнить запасы питьевой воды.

В среду прошло первое совещание, где были определены основные этапы реализации новой транспортно-туристской инфраструктуры. Реализовывать проект поручено подведомственному комитету ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

"Места для размещения автокемпингов будут выбраны с учетом пожеланий путешественников. В мировой практике — это рекреационные или парковые зоны вдали от основных магистралей, но рядом с туристскими точками притяжения", — сказал глава комитета по транспорту Кирилл Поляков. По его мнению, такие места привлекут российских и зарубежных туристов.