"Берег в целом, улица — вот что может погибнуть", — сказал он.

Солодовников уточнил, что недалеко от жилых домов на берегу реки Кама возобновлено приостановленное семь лет назад строительство базы отдыха. При этом в 1990-е годы на этом месте находился школьный огород, на котором из-за оседания почвы одна из построек ушла под землю. На самом здании школы появились трещины, после чего новая школа была построена вдали от берега.

Он добавил, что строительство нового сооружения началось в 2014 году, но после обращений жителей тогдашнее руководство Минприроды Удмуртии приостановило стройку.

"Непосредственно напротив нашего участка тоже осела земля. Там стоял свинарник — он ушел на пять метров вниз. Образовался напротив моего дома в 15 метрах обрыв метров в пять-шесть", — добавил собеседник агентства.

По его данным, строительство ведется на территории водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, и здесь запрещено капитальное строительство и земляные работы: "Строительство допускается — но при наклоне почв до 2-3 градусов, а у нас здесь наклон примерно 30 градусов".

Солодовников подчеркнул, что многие жители опасаются, что их дома могут пострадать из-за оседания почвы, но районные власти на это отвечают, что все документы у застройщика в порядке.

Со своей стороны глава Каракулинского района Сергей Русинов сообщил агентству, что повода для беспокойства жителей нет.

По его словам, застройщик семь лет наблюдал за движением грунта и пришел к выводу об отсутствии на сегодняшний день оползневых процессов. "В составе проекта подпорные стенки, которые исключат какие-то оползневые процессы", — добавил он.

Русинов также отметил, что объект нельзя назвать большим: сам участок составляет 35 соток, площадь застройки 400 кв. м. Он уточнил, что речь идет об объекте двойного назначения, который будет включать в себя, в том числе базу отдыха не более чем на шесть комнат.

"Пообщавшись с людьми, я понял, что люди были обеспокоены активной этой стройкой. Но с другой стороны такая стройка — это не последний и не первый объект. Я могу подозревать, что там присутствует какой-то межличностный конфликт", — сказал глава района.

В свою очередь в прокуратуре Удмуртии агентству сообщили, что по заявлениям граждан была проведена проверка, которая не выявила нарушений Водного кодекса РФ, развития активных оползневых процессов и разрушения берега.

По данным надзорного ведомства, проектная документация предусматривает проведение застройщиком работ по предотвращению разрушения берега.

"При этом доводы обращений о влиянии строительства базы отдыха на разрушение берега реки Камы учтены", — отметил представитель прокуратуры Удмуртии.

По его словам, в связи с этим 20 сентября министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии предложило департаменту по недропользованию по Приволжскому федеральному округу организовать мониторинг опасных экзогенных экологических процессов в районе строительства.

"Рассмотрение данного вопроса находится на контроле прокурора района", — подчеркнул представитель прокуратуры.