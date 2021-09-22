"Группа "Аэрофлот" ведет переговоры и готова начать выполнять рейсы в аэропорт "Хибины" из Санкт-Петербурга (. . .) Рейсы будет выполнять авиакомпания "Россия", — сказал Стариков журналистам на презентации самолета, названного в честь Кировска.

По его словам, авиакомпания запросила слоты с 17 декабря.

Новый авиарейс окажет влияние на рост турпотока на горнолыжные комплексы Хибинских гор, считает Стариков.

Ранее глава администрации Кировска Юрий Кузин сообщил, что в 2020 году турпоток в Хибины составил 146 тыс. человек и вдвое превысил показатели 2019 года (турпоток всей Мурманской области в 2020 году составил 350 тыс. человек — ИФ).

Кировск — моногород вблизи Апатитов. Градообразующее предприятие — Кировский филиал АО "Апатит" (входит в группу "ФосАгро").

При этом Кировск — одно из ключевых мест притяжения в Мурманской области для туристов, которые увлекаются зимними видами спорта, походами, альпинизмом. Ключевыми горнолыжными комплексами Хибин являются "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит") и "Кукисвумчорр". Горнолыжный сезон в Хибинах обычно начинается в конце ноября — начале декабря и завершается в мае.

Аэропорт "Хибины" расположен в 20 км от города Апатиты. Был введен в 1994 году, но спустя два года закрылся. Возобновил работу в 2012 году. Преимущественно аэропорт обслуживает жителей южной части Кольского полуострова — Апатитов, Кировска, Ковдора, Полярных Зорь и Кандалакши, а также туристов горнолыжных комплексов Хибинских гор.

Регулярные рейсы из аэропорта "Хибины" выполняют авиакомпании "Северсталь" и "Сибирь" (входит в группу S7). География полетов включает в себя Санкт-Петербург, Москву, Череповец, в летний сезон — Сочи и Анапу.